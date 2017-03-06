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الثقافة تطلق مهرجاناً لإحياء للتراث الفلسطيني بغزة

الإثنين 06 مارس 2017 06:19 م بتوقيت القدس المحتلة

الثقافة تطلق مهرجاناً لإحياء للتراث الفلسطيني بغزة

قناة الأقصى - غزة

أطلقت لجنة المرأة والطفل بوزارة الثقافة بالتعاون مع بلدية غزة وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية اليوم الاثنين فعاليات المهرجان الثقافي "ريحة البلاد"، إحياءً للتراث الوطني الفلسطيني.

وحضر المهرجان الذي أقُيم بقرية الفنون والحرف وسط مدينة غزة أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وأنور البرعاوي وكيل مساعد وزارة الثقافة، ونزار حجازي رئيس بلدية غزة، وعدد من المدراء العامين بالوزارة وممثلون عن المؤسسات والمراكز الثقافية ولفيف من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية.

وأكد بحر أن المعرض وما يحتويه من إبداعات فلسطينية يُجسد حكاية الشعب الفلسطيني وتاريخه العريق وتراثه الأصيل وتشبثه بأرضه وحقوقه ووقوفه في وجه المحتل، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يرفض كافة الحلول المطروحة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع.

من جهته أشار البرعاوي إلى أن المعرض يأتي في إطار جهود الوزارة وسعيها لإحياء التراث الوطني والمحافظة عليه في ظل ما يتعرض عليه من حملات قرصنة وسرقة وتهويد من قبل سلطات الاحتلال.

وأكد على ضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بتراثه بكافة عناصره ومكوناته المادية والمعنوية باعتباره أهم مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأضاف أن المحافظة على التراث الوطني من أبرز أدوات مقاومة الاحتلال وتأكيد الحق الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية، مؤكداً على أهمية توسيع المواجهة مع الاحتلال وتسخير كافة أشكال الثقافة والفنون لتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البرعاوي أن المرأة الفلسطينية تمثل نموذجاً اسطورياً لنساء العالم من خلال دورها البارز والريادي في دعم كفاح ونضال وصمود شعبها ضد الاحتلال الصهيوني.

بدوره أكد حجازي على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإثراء المشهد الثقافي الفلسطيني وتطوير الثقافة الفلسطينية وتقديم صورة حضارية مشرقة عن الشعب الفلسطيني.

من جهتها أشارت رندة الشرفا رئيس لجنة المرأة والطفل بالوزارة ومنسقة المعرض أن فكرة المهرجان جاءت تأكيداً على حب الفلسطيني لأرضه، ووطنه، وتمسكه بترابه، وريحة بلاده، وإيماناً من وزارة الثقافة بضرورة إحياء المناسبات الوطنية للمحافظة على التراث الفلسطيني، الذي يمثل رمز الهوية الفلسطينية.

وأضافت أن المهرجان يهدف لإبراز دور المرأة الفلسطينية في النضال والصمود، ودورها الهام في الحفاظ على التراث الفلسطيني، مبينة أن المهرجان سيستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء وسيتخلله إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية.

وتم على هامش المهرجان تنظيم عرض أزياء للثوب الفلسطيني يمثل كافة المدن والقرى الفلسطينية نفذته عدد من الزهرات.

الثقافة تطلق مهرجاناً لإحياء للتراث الفلسطيني بغزة
الثقافة تطلق مهرجاناً لإحياء للتراث الفلسطيني بغزة
الثقافة تطلق مهرجاناً لإحياء للتراث الفلسطيني بغزة
الثقافة تطلق مهرجاناً لإحياء للتراث الفلسطيني بغزة
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