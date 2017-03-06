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لجنة الأهالي: 174 اعتقالاً و246 استدعاءاً نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر فبراير

الإثنين 06 مارس 2017 03:37 م بتوقيت القدس المحتلة

لجنة الأهالي: 174 اعتقالاً و246 استدعاءاً نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر فبراير

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة إنها وثقت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي 522 اعتداءًا من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة بينها 174 حالة اعتقال و246 حالة استدعاء.

وأشارت اللجنة في تقريرها أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل 107 مواطنين، فيما اعتقلت المخابرات 48، بينما لم تُوضح الحالات الـ19 الأخرى، حيث تنوعت آلية الاعتقال بين 87 حالة اختطاف و42 مداهمة و37 استدعاء فيما لم توضح حالات 8 أخرى.

وشملت الاعتقالات بحسب اللجنة 73 أسيراً محرراً و89 معتقلاً سياسياً سابقاً، بينهم 36 جامعيًا و3 من طلبة المدارس وصحفيَين اثنين.

وحول التوزيع الجغرافي للمعتقلين كان لمحافظة الخليل النصيب الأكبر منها بواقع 87 حالة اعتقال، تلتها جنين بواقع 18 اعتقالاً، ثم طولكرم بـ17 وكل من نابلس وبيت لحم بـ15، فيما شهدت محافظة رام الله والبيرة 10 اعتقالات، و7 حالات أخرى في قلقيلية و2 في كل من سلفيت وطوباس وحالة اعتقال واحدة شهدتها محافظة أريحا.

وحول الاستدعاءات قالت لجنة الأهالي إن المخابرات استدعت 107 مواطنين، واستدعى الوقائي 92، فيما لم توضح 47 حالة متبقية.

وكان من ضمن المستدعيين 47 أسيراً محرراً و143 معتقلاً سياسياً سابقاً، منهم 21 جامعياً و3 مدرسيين و4 صحفيين و6 معلمين.

وقد شهدت محافظة الخليل الكم الأكبر من استدعاءات أجهزة السلطة بواقع 73 حالة، تلتها رام الله والبيرة بـ38، ثم نابلس بـ31، بينما شهدت طولكرم 29 وقلقيلية 27، و13 في كل من جنين وسلفيت، و11 في بيت لحم، و6 حالات في طوباس، و3 في القدس و2 في أريحا.

ومن أبرز الانتهاكات التي وثقتها لجنة الأهالي حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذتها الأجهزة الأمنية بحق أبناء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، شملت مداهمة المنازل والسكنات الطلابية والاستدعاءات.

كما اعتقلت أجهزة السلطة خلال الشهر المنصرم الصحفي سامي الساعي وقامت بتعذيبه في سجن أريحا، فيما كان من ضمن المستدعيين الشيخ صالح الأحمد من سلفيت وهو أحد مبعدي مرج الزهور.

المصدر : لجنة أهالي المعتقلين السياسييين في الضفة المحتلة

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