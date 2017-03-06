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59% من الأسر اللاجئة لغزة تعاني من الفقر المدقع

الإثنين 06 مارس 2017 02:51 م بتوقيت القدس المحتلة

59% من الأسر اللاجئة لغزة تعاني من الفقر المدقع

قناة الأقصى - غزة

كشفت إحصائية استهدفت اللاجئين العائدين إلى قطاع غزة من دول النزاع العربي أن أكثر من 59% من هذه الأسر تعاني من الفقر المدقع، فيما بالكاد تستطيع 52% من الأسر الصمود في حياتها لشهرين بسبب ضيق ذات اليد.

ووفقاً للإحصائية التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن 122 أسرة تعاني من نوبات البكاء، فيما يشعر أفراد 119 أسرة بالإحباط الشديد.

وقالت مدير عام التنمية والتخطيط بالوزارة، اعتماد الطرشاوي، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مقر وزارة الإعلام بغزة، إن خمس الأسر العائدة إلى القطاع والبالغ عددها حوالي 460 أسرة تعاني من الأمراض المزمنة، وأن ما يقرب من 50 % لا يعملون، وأما عن السكن فإن 75% من العائدين لا تملك مسكناً.

وأضافت الطرشاوي أن 66% من هذه الأسر مازالت تعتمد على المساعدات بشكل كامل، مشيرةً إلى أن 81% من الأسر تتلقى مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن حوالي 4.5% من الأسر تعيلها امرأة.

وناشدت الطرشاوي حكومة التوافق والجهات الرسمية الحكومية أن تقف عند مسؤولياتها في توفير المسكن الملائم وفرص العمل الدائم لفرد من كل أسرة على الأقل، بالإضافة إلى قيام وكالة الغوث بزيادة المساعدات النقدية والغذائية لهذه الأسر لتشمل كل من لا يملك فرصة عمل.

ودعت إلى إصدار بطاقات الهوية وتسهيل جمع شمل العائلات التي لا تحمل هوية وإصدار بطاقة التأمين الصحي، كذلك توفير الإعفاءات الجامعية لأبنائهم، على أن تشترك الجهات الحكومية والأهلية والأكاديمية والقطاع الخاص بذلك.

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