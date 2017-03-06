أحماض أوميغا 3 تحارب أضرار تلوث الهواء

توصلت دراسة حديثة إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تقاوم الضرر الناجم عن تلوث الهواء على الجسم.

ويرتبط تلوث الهواء بمخاطر صحية متعددة، مثل مشاكل الجهاز التنفسي، وتقليل قدرة الرئتين على أداء وظيفتهما، وتحفيز نوبة الأزمة (الربو) والإضرار ببطانة الرئتين.

كما يرتبط بزيادة مخاطر الموت المبكر لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو أمراض الرئة، وعدم انتظام دقات القلب والنوبات القلبية غير القاتلة.

وأجريت الدراسة على الفئران، وأجراها باحثون بقيادة الدكتور جينغ كانغ من مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة.

وأظهرت الدراسة أن أحماض أوميغا 3 الدهنية -التي توجد في الكتان وزيت السمك- يمكنها منع وعلاج الالتهاب والأكسدة الناجمة عن تلوث الهواء، إذ تم تخفيض أضراره بنسبة بين 30 و50٪.

كما تبين للباحثين أن جزيئات تلوث الهواء تستطيع التسلل في حيوانات التجارب من الرئتين إلى أعضاء الجسم الأخرى، بما في ذلك الدماغ والخصيتان، مما قد يشير إلى أن أضرار تلوث الهواء أكبر مما هي معروفة حاليا.