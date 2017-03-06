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حماس: الشهيد الأعرج مثال للمقاوم الصلب الواعي

الإثنين 06 مارس 2017 11:22 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس: الشهيد الأعرج مثال للمقاوم الصلب الواعي

قناة الأقصى - رام الله

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالشهيد باسل الأعرج الذي ارتقى فجر اليوم الإثنين، باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم قدورة بمدينة رام الله، وقالت: " إنه مثال للمقاوم الصلب الواعي الداعي إلى المقاومة والمطبّق لها".

وأكد الناطق باسم حركة حماس حسام بدران في تصريح صحفي، على أن كوكبة الشهداء لن تتوقف ما دام الاحتلال جاثمًا على الأرض الفلسطينية، وما دام هناك جيل واعٍ لجرائم الاحتلال ومصِرّ على المقاومة حتى النفس الأخير.

ودعا بدران إلى وجود جهد وطني مشترك من قبل الفصائل والمؤسسات الوطنية كافة، لوضع حدٍ للتنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة مع الاحتلال، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تسليم المقاومين وتسهيل استهدافهم من قبل جيش الاحتلال.

وقال الناطق باسم حركة حماس: "إن ما جرى بحق الشهيد الأعرج ورفاقه يذكّر ببشاعة سياسة التنسيق الأمني التي تنتهجها السلطة"، مشيراً إلى أن الشهيد باسل بقي مطاردًا بعد الإفراج عنه من سجون السلطة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال رفاقه بعد الإفراج عنهم بأيام.

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