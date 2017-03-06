الثائر_باسل .. مطارد حتى آخر نفس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع حادثة استشهاد الشاب باسل الأعرج، فجر اليوم الاثنين، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة البيرة وسط الضفة المحتلة.

وغرد النشطاء على وسم #الثائر_باسل، معبرين عن فرخهم واعتزازهم بالشهيد الأعرج الذي يمثل قصة مثقف كافح عنجهية الاحتلال، حتى أثبت للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني كله يقف خلف برنامج المقاومة.

ونبه المشاركون في الهاشتاغ إلى أن الشهيد ثائر الأعرج له من اسمه نصيب، حيث أنه ثائر ضد عنجهية الاحتلال الصهيوني، منبهين إلى أن الشهيد باسل معروف بثقافته الواسعة، وحفظه لتاريخ فلسطين عن ظهر قلب، ولديه العديد من الدراسات والأبحاث المميزة في مجال الثورة الفلسطينية، وهو أحد النشطاء الشباب البارزين على مستوى فلسطين وكان دائم الحضور في كل المناسبات الوطنية والثقافية والتاريخية.

واستعرض هؤلاء فيديوهات للشهيد الأعرج وهو يتحدث عن جدوى المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني، وضرورة التصدي للاعتداءات الصهيونية ضد الفلسطينيين.

ورفع المشاركون بالهشتاج عشرات الصور والفيديوهات عن حياة الشهيد وكيفية استشهاده، معبرين في الوقت ذاته عن غضبهم الشديد من اختفاء الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله خلال استشهاد الأعرج.

يذكر أن قوة عسكرية صهيونية حاصرت منزلا كان يتحصن به الشاب باسل الأعرج وسط البيرة، ثم سمع دوي إطلاق نار متبادل قبل الإعلان عن استشهاده.

والشهيد الاعرج (28عاما) من قرية الولجة قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، أُعلن عن فقدانه في 30 مارس الماضي، مع شابين آخرين، ليعلن في وقت لاحق، أن أجهزة أمن السلطة اعتقلتهم ونكلت بهم بزعم نيتهم والإعداد لتنفيذ عمليات فدائية ضد قوات الاحتلال.

واستمرت عملية توقيف الشبان 5 شهور دون محاكمة، خاضوا خلالها الإضراب عن الطعام لمدة شهر، قبل أن يتم نقلهم إلى سجن أريحا، ويتعرضوا هناك لتعذيب شديد، ومن ثم تم الافراج عنهم، على إثر ضغوطات شعبية وحقوقية، ليغدو الأعرج من يومها مطاردا لدى قوات الاحتلال.

وفي ما يلي أهم المشاركات على هاشتاغ #الثائر_باسل :











