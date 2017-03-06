14 ألف $ غرامة لسويسري أشهرّ سلاحه بوجه أبقار

قناة الأقصى - وكالات

قضت محكمة سويسرية بتغريم مواطن 14 ألف فرانك سويسري (نحو 13890 دولارا)، بسبب تهديده أبقارا بالسلاح بعد أن دخلت مزرعته في إقليم سانت غالن.

وبحسب وكالة الأنباء السويسرية، فإن المحكمة غرّمت مواطناً 350 فرانكا سويسريا عن كل يوم صوّب فيه سلاحه مهددًا أبقارا دخلت مزرعته وأكلت من نباتاتها طوال أربعين يومًا.

وأكدت المحكمة أن المواطن السويسري صوّب سلاحه نحو الأبقار، وقال موجهًا خطابه لها "سوف أطلق النار عليك إن لم تخرجي من مزرعتي".

وأدانت المحكمة المواطن بـ"إقدامه على فعل يمس النظام العام، وارتكابه جريمة عبر استخدام سلاح ناري".

ورفضت المحكمة طعن المتهم الذي قال إن تصويبه السلاح نحو الأبقار جرى بغرض الدفاع عن النفس.

من جانبه، قال القاضي في جلسة إدانة المتهم "ليس لدينا أدنى شك أن الأبقار لا تعي لغة التهديد بالسلاح".