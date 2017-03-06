  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

محدث : شهيد برصاص الاحتلال ومواجهات عنيفة وسط رام الله

الإثنين 06 مارس 2017 02:33 ص بتوقيت القدس المحتلة

شهيد برصاص الاحتلال ومواجهات عنيفة وسط رام الله

قناة الأقصى – رام الله

استشهد شاب وأصيب آخرين، الليلة، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال الصهيوني، في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الإثنين، مخيم قدورة وسط رام الله، وأطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شابين بالرصاص الحيّ في القدم، وآخرين بالاختناق.

وأكّد مراسلنا نقلا عن مصادر فلسطينية استشهاد أحد الشبان برصاص قوات الاحتلال داخل أحد المنازل في رام الله. وأظهرت صور ملتقطة من داخل المنزل أثار الدماء ومخلفات الجيش الصهيوني.

وكانت سائل إعلام عبرية تحدثت عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش، بعد إطلاق النار عليه، بدعوى إطلاقه النار على الجنود برام الله، دون تأكيد من المصادر الرسمية الفلسطينية.

يتبع..

شهيد برصاص الاحتلال ومواجهات عنيفة وسط رام الله
شهيد برصاص الاحتلال ومواجهات عنيفة وسط رام الله
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل نائبين وقيادي بحماس من بيت لحم
2af213d8a6987a2694dc88a03da072ac

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية في جنين

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في "بيت أمر"
التنسيق الأمني السلطة

انفوجرافيك: حماس ترصد اعتداءات الاحتلال والسلطة خلال فبراير

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس المحتلتيْن

الأخبار الرئيسية

منذ 47 دقيقة

الاحتلال يعتقل نائبين وقيادي بحماس من بيت لحم
منذ 4 ساعات

14 عاما على اعتقال "أمير الظل"
منذ 5 ساعات

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في "بيت أمر"
منذ 13 ساعة

اعتقال شابيْن بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن في نابلس
منذ 9 ساعات

فصائل: إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة يعزز الانقسام
منذ 16 ساعة

انفوجرافيك: حماس ترصد اعتداءات الاحتلال والسلطة خلال فبراير

مقالات

منشورات الحرب في مواقع التواصل

منشورات الحرب في مواقع التواصل

د. عصام شاور
انتخابات على المحك، ولكن..؟!

انتخابات على المحك، ولكن..؟!

د. أيمن أبو ناهية
تضحيات شعب أم أحزاب؟

تضحيات شعب أم أحزاب؟

د. عصام شاور
الفشل الإسرائيلي والتقرير الفضيحة

الفشل الإسرائيلي والتقرير الفضيحة

إياد القرا