شهيد برصاص الاحتلال ومواجهات عنيفة وسط رام الله

قناة الأقصى – رام الله

استشهد شاب وأصيب آخرين، الليلة، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال الصهيوني، في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الإثنين، مخيم قدورة وسط رام الله، وأطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شابين بالرصاص الحيّ في القدم، وآخرين بالاختناق.

وأكّد مراسلنا نقلا عن مصادر فلسطينية استشهاد أحد الشبان برصاص قوات الاحتلال داخل أحد المنازل في رام الله. وأظهرت صور ملتقطة من داخل المنزل أثار الدماء ومخلفات الجيش الصهيوني.

وكانت سائل إعلام عبرية تحدثت عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش، بعد إطلاق النار عليه، بدعوى إطلاقه النار على الجنود برام الله، دون تأكيد من المصادر الرسمية الفلسطينية.

يتبع..