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مطاردٌ منذ إفراج السلطة عنه

بالفيديو : استشهاد المطارد باسل الأعرج باشتباك مسلح في رام الله

الإثنين 06 مارس 2017 02:33 ص بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد المطارد باسل الأعرج باشتباك مسلح في رام الله

قناة الأقصى – رام الله

استشهد المقاوم الفلسطيني باسل الأعرج فجر الإثنين، بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأكّد مراسل "قناة الأقصى" أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص والقذائف الصاروخية تجاه منزل كان يتحصن فيه المطارد باسل الأعرج، ما أدى لاستشهاده.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال سحبت جثمان الشهيد من المكان الذي امتلأ بمخلفات الجيش العسكرية.

وأظهرت صور من داخل المنزل أثار الدماء ومخلفات الجيش الصهيوني، حيث أكّدت المصادر أن جنود الاحتلال استهدفوا الشهيد بوابل من الرصاص والقذائف الصاروخية قبل سحب جثمانه من المكان.

وكانت سائل إعلام عبرية تحدثت عن استشهاد مقاوم فلسطيني برصاص الجيش، بعد إطلاق النار عليه، بدعوى مقاومته للجنود برام الله.

وذكر مراسلنا أن القوات اقتحمت فجر اليوم، مخيم قدورة وسط رام الله، وأطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا لاقتحام المخيم، ما أدى لإصابة شابين.

وكان الشهيد المقاوم باسل الأعرج اعتقل لمدة 5 أشهر في سجون السلطة بالضفة برفقة خمسة شبان بزعم نيتهم تنفيذ عملية ضد الاحتلال، وأُفرج عنهم بعد 9 أيام من خوضهم إضرابا عن الطعام، ومنذ الإفراج عنه صارَ مطاردا للاحتلال الصهيوني.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد الأعرج في منطقة الولجة ببيت لحم جنوب الضفة عدة مرات لمحاولة اعتقاله.

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استشهاد المطارد باسل الأعرج باشتباك مسلح في رام الله
استشهاد المطارد باسل الأعرج باشتباك مسلح في رام الله
استشهاد المطارد باسل الأعرج باشتباك مسلح في رام الله
استشهاد المطارد باسل الأعرج باشتباك مسلح في رام الله
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