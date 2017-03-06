إصابتان بمواجهات عنيفة وسط رام الله

قناة الأقصى – رام الله

اندلعت مواجهات عنيفة الليلة، بين شبان وقوات الاحتلال الصهيوني، في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحيّ.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الإثنين، مخيم قدورة وسط رام الله، وأطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام.

وأسفرت المواجهات عن إصابة شابين بالرصاص الحيّ في القدم، وآخرين بالاختناق.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش، بعد إطلاق النار عليه، دون تأكيد من المصادر الرسمية الفلسطينية.