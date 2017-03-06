14 عاما على اعتقال "أمير الظل"

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قبل 14 عاما، في الخامس من مارس 2003 اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، القائد الأسير عبد الله البرغوثي أحد قادة كتائب القسام الذراع العسكري المسلح لحركة حماس في الضفة المحتلة، بتهمة المسؤولية عن العديد من العمليات الاستشهادية.

ويحمّل الاحتلال، القائد البرغوثي، المسؤولية عن العديد من العمليات الاستشهادية البطولية، التي أسفرت عن مصرع أكثر من 66 صهيونياً وجرح نحو 500 آخرين بجروح وإحداث دمار هائل في الممتلكات وخسائر مباشرة تقدر بملايين الدولارات، عدا عن كونه خبيراً في صناعة المتفجرات.

واعتُقل القائد البرغوثي على يد الوحدات الخاصة الصهيونية من أمام مستشفى رام الله، حين كان يعالج ابنته الصغيرة تالا، التي تركها الاحتلال في الشارع بعد اختطاف والدها.

وتعرض عقب اعتقاله لتعذيب شديد خلال مدّة التحقيق التي استمرت قرابة 6 أشهر، ويعد صاحب أعلى حكم في العالم، حيث فرضت عليه محاكم الاحتلال حكما بالسجن المؤبد 67 مرة، ورفض الكيان إطلاق سراحه ضمن صفقة التبادل مقابل الجندي "جلعاد شاليط" حيث قال آفي دختر وزير الأمن الصهيوني الأسبق آنذاك إن البرغوثي لن يخرج في صفقة تبادل نظرا لخطورته الشديدة على أمن الكيان.

وجاء في لائحة اتهام الاحتلال ضد الأسير عبد الله البرغوثي التي بلغت 109 بنود، أنه يقف خلف عملية الجامعة العبرية، ومقهى "مومنت"، والنادي الليلي في مغتصبة "ريشون لتسيون" قرب "تل أبيب" وقتل فيها نحو 35 مستوطن، وجرح 370 آخرين؛ إضافة لتهمة المسؤولية عن إدخال عبوات ناسفة إلى شركة غاز رئيسية في مدينة القدس المحتلة، وإدخال عبوات ناسفة من خلال سيارة مفخخة إلى محطة الغاز وتكرير البترول قرب "تل أبيب"، وما يعرف بمحطة "بي جليلوت".

أمير الظل

ورغم سنوات الأسر الطويلة، ما زال القائد القسامي يتمتع بعزيمة جبارة ومعنويات عالية، وهو على يقين بأنه سوف يرى النور والحرية في أقرب فرصة سواء بصفقة التبادل أو غيرها كما قال من داخل زنزانته.

وقضى البرغوثي غالبية مدة حبسه في العزل الانفرادي في سجن "أوهلى كيدار"، ولم يخرج منه إلا بعد أن حقق الأسرى انجازاً تاريخياً بعد إضراب عن الطعام لمده 28 يوم في نيسان من العام 2012.

وخلال سنين اعتقاله ألَّف البرغوثي كتاباً بأسلوب قصصي شيق أطلق عليه اسم "أمير الظل-مهندس على الطريق" تحدث فيه عن قصة حياته بالتفصيل وكفاحه ضد الاحتلال والعمليات التي نفذها، وسرد كل ما يتعلق بحياته منذ أن كان يعيش في دولة الكويت.