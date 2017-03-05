فصائل: إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة يعزز الانقسام

عبّرت فصائل فلسطينية عن رفضها واستهجانها لقرار حكومة التوافق الفلسطيني أمس الثلاثاء، حول إجراء الانتخابات المحلية 13 مايو في الضفة المحتلة واستثناء غزة.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات دون قطاع غزة باطل ومرفوض دستوريا ووطنيا.

وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن ذلك القرار يعد ضربة لجهود إتمام المصالحة الوطنية، نافيا في الوقت ذاته صحة تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله بأن حماس لا تريد الانتخابات، وأوضح أن الحركة وافقت على إجراء الانتخابات العام الماضي لكن السلطة هي التي تلاعبت بالمواعيد.

من جهتها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي ، قرار الحكومة، ووصفته بأنه "جائر وظالم".

واعتبر القيادي في الحركة خضر عدنان أن القرار "يعمق الانقسام ويوسّع حالة التشرذم الفلسطيني، مما يفتح شهية الاحتلال أكثر لتصعيد عدوانه على قطاع غزة".

في ذات الإطار، أكدت حركة المقاومة الشعبية في بيان صحفي، أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه رامي الحمد لله على إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة "ترسيخ لانقسام سياسي".

واعتبرت الحركة القرار "ترسيخا لرضوخ السلطة بمكوناتها للإملاءات الصهيونية بفصل أجزاء الوطن وجعل غزة ككيان معادي منفصل تمهيداً لمزيد من الحصار وإعطاء الاحتلال الشرعية لأي عدوان جديد والوصول لحالة تجييش الشارع ضد المقاومة ولكن ذلك لا يمكن أن يمر".

في حين، أكد عضو الأمانة العامة لحركة المجاهدين نائل أبو عودة أن قرار الحكومة بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة قرار من شأنه تعزيز الانقسام الداخلي.

ودعا أبو عودة في بيان صحفي ، الحكومة إلى التراجع عن قرارها وتغليب المصلحة الوطنية العامة للشعب الفلسطيني.

بدوره، رأى مركز حماية لحقوق الإنسان أن قرار الحكومة الفلسطينية دون توافق وطني، يجعل منها مدخلا لتكريس الانقسام وشرعنته.

وقال المركز في بيان له "كان ينبغي على الحكومة أن تجد حلولا لمشاكل الانقسام المتفاقمة التي أعاقت إتمام العملية الانتخابية السابقة عام 2016 بدلاً من قرارها إجراء الانتخابات بجزء من الوطن دون الأخر".

وفي ذات السياق، ناشدت حماية جميع الفصائل الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس إلى البحث عن السبل الكفيلة لتحقيق التوافق الوطني حول إجراء الانتخابات.

وكان الحمد الله قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الانتخابات المحلية ستجرى في الضفة يوم 13 من مايو/أيار المقبل، وستؤجل في قطاع غزة. وبرر القرار بأن "حركة حماس ترفض إجراءها".