اعتقال شابيْن بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الأحد، شابيْن فلسطينييْن؛ بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن قوة من جيش الاحتلال أوقفت الشابين عند اقترابهما من حاجز "زعترة" العسكري، على خلفية الاشتباه بهما.

وزعمت المصادر، أن قوات الاحتلال عثرت على أدوات حادة بحوزة الشابين، مدعيا اعترافهما بنيتهما تنفيذ عملية طعن في المكان.

وتنصب قوات الاحتلال العشرات من الحواجز العسكرية الثابتة والمفاجئة بين مدن وبلدات الضفة المحتلة، وتُخضع فيها المواطنين للتفتيش بشكل دقيق، فيما لا يتردد جنود الاحتلال بإطلاق النار أو اعتقال أي فتاة أو شاب فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عمليات فدائية.