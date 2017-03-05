مشروبات أكثر فائدة من الماء

يعد الماء عنصرا رئيسيا وأحد أهم مكونات الجسم البشري، فماهي المشروبات التي قد تعد أكثر فائدة منه؟

:(عصير الشمندر أو (البنجر

يؤكد الأطباء على أهمية شرب عصير الشمندر لما يحتويه على مواد مفيدة للدم والصحة بشكل عام، حيث يحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات A وB وC، إضافة لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيزيوم والأحماض الأمينية مضادات الأكسدة، ويساعد شربه بانتظام على تخليص الأمعاء من السموم.

:عصير الألوفيرا

تعتبر نبتة الألوفيرا نوعا من الصبار، ويطلق عليها الكثير من الأطباء اسم "نبتة القرن الحادي والعشرين" لما اكتشفوه فيها مؤخرا من فوائد لصحة الإنسان، وأصبح من المعروف أن عصير الأوليفيرا يساعد على ترميم قرحات المعدة، وينظم مستوى الكوليسترول في الدم ويقي من الشيخوخة المبكرة، لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

:عصير التوت والفواكه

يشدد أطباء الصحة على أهمية شرب كوب من عصير الفواكه والعنب والتوت البري يوميا، وذلك لاحتواء عصائرها على كميات كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية لصحة الجسم وتعزيز نظام المناعة بشكل عام.