انفوجرافيك: حماس ترصد اعتداءات الاحتلال والسلطة خلال فبراير

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريره الشهري الدوري، الذي يرصد اعتداءات أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة واعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة وقطاع غزة خلال شهر شباط /فبراير 2017.

اعتداءات الاحتلال

وذكر التقرير أن قـــوات الاحتلال قتلت (5) مواطنين، (2) من الضفة المحتلة، و(3) من قطاع غزة، حيث إن أحدهم قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها عام 2005 م.

ولفت التقرير إلى اعتقال الاحتلال (309) مواطنين، بينهم (20) طفلاً، و(17) أسيراً محرراً، و(9) سيدات من مختلف محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة، فيما اعتقلت (12) ممن تم الإفراج عنهم من سجون أجهزة أمن السلطة.

وبيّن أن الاحتلال هدم (46) منزلا سكنيا، و(5) خيمات سكنية، و(7) بركسات، ومنشأتين زراعيتين، و(5) منشآت تجارية، و(5) آبار مياه، و(3) حظائر أغنام، ومدرسة.

كما صدّقت سلطات الاحتلال على إنشاء (4343) وحدة استيطانية جديدة، منها (3181) في مدينة القدس، و(1162) في مدينة نابلس.

انتهاكات السلطة

وحول انتهاكات أجهـزة أمن السلطة فـي الضفة المحتلة، فقد وثق التقرير اعتقالها (77) من أنصار المقاومة الفلسطينية وأفــرادها وقيـاداتها المقاومة، (69) منهم من حركة حماس، و(4) من حركة الجهاد الإسلامي، و(2) من حركة فتح، وواحد من الجبهة الشعبية، إضافة إلى الناطق باسم حزب التحرير في فلسطين د. ماهر الجعبري.

وأشار التقرير إلى أن أجهـزة السلطة بالضفة استدعت (79) مواطناً، في حين مددت اعتقال (10) آخرين.