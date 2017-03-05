95 حالة اعتقال من الخليل خلال فبراير الماضي

قناة الأقصى - غزة

واصلت سلطات الاحتلال الصهيوني خلال الشهر الماضي حملات الاعتقال بحق المواطنين من مدينة الخليل، والتي تعتبر ثاني أكثر المدن الفلسطينية التي تتعرض للاعتقالات بعد مدينة القدس، حيث رصد إعلام الأسرى (95) حالة اعتقال خلال شهر فبراير الماضي من مدينة الخليل لوحدها نتيجة الاقتحامات اليومية لبلدات وقرى المدينة التي يتعرض منازل مواطنيها للتفتيش والتخريب، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من سكانها بكافة شرائحهم بينهم قاصرين وأطفال ومرضى ، وجرحى إضافة إلى أسرى محررين .

استهداف كافة الشرائح

وقال مكتب إعلام الأسرى في تقرير صدر عنه بأن الاحتلال يستهدف بالاعتقال كافة شرائح المجتمع في الخليل ولم يستثنى حتى المرضى منهم، حيث اعتقل المواطن " رائد محمد اخليل" (40 عاما) وهو مصاب برصاص الاحتلال في منطقة الحوض ولا يقوى على الحركة، وقامت باعتقاله بعد تقييد يديه ووضعه في جيب عسكري، دون مراعاة لوضعه الصحي كونه مصاب ولا يستطيع الحركة.

كذلك كان من بين المعتقلين خلال فبراير مواطن وأبنائه السبعة، حيث داهمت قوات الاحتلال منطقة السيميا ببلده السموع، و اعتقلت المواطن "محمد موسى بحيص" وأولاده السبعة ( موسى، وعماد، ورامي، وجهاد، ورأفت، وعلي، ورائد) إضافة إلى زوجة أحد أبنائه.

كذلك استهدفت بالاعتقال الصحفي " همام محمد حنتش" بعد مداهمة منزله في مدينة دورا بمحافظة الخليل، وفرضت عليه محكمة عوفر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر دون تهمه .

النساء والأطفال

وأشار إعلام الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 3 نساء من الخليل خلال فبراير إحداهن الأسيرة المحررة "إحسان حسن دبابسة" ( 32 عاماً)؛ من بلدة نوبا والتي أعيد اعتقالها مرة أخرى بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزلها وتفتيشه بشكل دقيق واقتيادها إلى مركز تحقيق عتصيون .

يذكر أن المحررة "دبابسه" أطلق سراحها في شهر يوليو من العام الماضي بعد أن أمضت فترة محكوميته البالغة 20 شهراً ، بتهمة الإنتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي، وهي أسيرة سابقة اعتقلت لمدة عامين، وأطلق سراحها في عام 2009 .

بينما اعتقل الاحتلال الفتاة " إسراء جابر" 17 عام ، قرب المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بتهمة حيازة سكين، فيما اعتقلت من الظاهرية مواطن وزوجته 40 عام، وادعت بأنها عثرت على مسدس ورصاص في حقيبتها .

كذلك اعتقلت (20) طفلاً كان من بينهم الطفل "ورد إبراهيم عوض" (16عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء الخليل بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال، وهو شقيق الشهيد جعفر عوض، والذي استشهد عام 2015، بسبب إهمال وخطأ طبي تعرض له أثناء اعتقاله، إضافة إلى الطفلين : مأمون أحمد العلامي (14 عاما)، و"محمد بسام العلامي" (16 عاما)، من بلدة بيت أمر ونقلتهما إلى مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل للتحقيق .

الاعتقال الإداري

وقد رصد إعلام الأسرى إصدار محاكم الاحتلال (32) قراراً إدارياً بحق أسرى الخليل خلال شهر فبراير الماضي، ويشكل ارتفاع بنسبة 50% عن شهر يناير الماضي الذى شهد (22) قرار إدارى بحق أسرى الخليل، ومن بينهم (10) أسرى جدد لهم للمرة الرابعة على التوالي، و (4) أسرى جدد لهم للمرة الثالثة على التوالي، و(9) أسرى جدد لهم للمرة الثانية ، والباقي قرارات إدارية تصدر لأول مرة بحق أسرى جدد .

وبين إعلام الأسرى بأن من بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية خلال الشهر الماضي الأسير الصحفي "محمد أديب القيق" والذى أعيد اعتقاله بتاريخ 15/11/2017 ، بعد احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرار إداري لمدة 3 أشهر حيث أعلن خوض إضراب مفتوح عن الطعام في سجن هداريم وقام الاحتلال بعزله .