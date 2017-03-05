مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يعتقل شاباً على أبوابه

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن 64 مستوطناً متطرفاً اقتحموا باب الأقصى عبر مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بجولات في ساحاته.

واعتقلت قوات الاحتلال الخاصة، شاباً من المسجد الأقصى المبارك خلال خروجه من باب السلسلة، عقب اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه.

ونُقل عن شهود عيان أن الشاب تعرض للضرب على أيدي قوات الاحتلال قبل اعتقاله واقتياده الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في القدس القديمة.