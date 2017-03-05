  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يعتقل شاباً على أبوابه

الأحد 05 مارس 2017 10:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يعتقل شاباً على أبوابه

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن 64 مستوطناً متطرفاً اقتحموا باب الأقصى عبر مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بجولات في ساحاته.

واعتقلت قوات الاحتلال الخاصة، شاباً من المسجد الأقصى المبارك خلال خروجه من باب السلسلة، عقب اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه.

ونُقل عن شهود عيان أن الشاب تعرض للضرب على أيدي قوات الاحتلال قبل اعتقاله واقتياده الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في القدس القديمة.

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يعتقل شاباً على أبوابه
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يعتقل شاباً على أبوابه
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يعتقل شاباً على أبوابه
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يعتقل شاباً على أبوابه
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس المحتلتيْن
الاحتلال

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من غزة تسللوا عبر السياج الأمني
thumb

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بالضفة
thumb

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

الأخبار الرئيسية

منذ 14 دقيقة

95 حالة اعتقال من الخليل خلال فبراير الماضي
منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس المحتلتيْن
منذ 3 ساعات

السلطات المصرية تفتح معبر رفح 3 أيام في كلا الاتجاهين
منذ 6 ساعات

إصابات واعتقالات خلال عملية للاحتلال ببيت لحم
منذ 22 ساعة

يعلون: لا يوجد حلّ نهائي للأنفاق
منذ 22 ساعة

محللون صهاينة: الأوضاع الإنسانية بغزة قد تعجل بحرب جديدة

مقالات

انتخابات على المحك، ولكن..؟!

انتخابات على المحك، ولكن..؟!

د. أيمن أبو ناهية
تضحيات شعب أم أحزاب؟

تضحيات شعب أم أحزاب؟

د. عصام شاور
الفشل الإسرائيلي والتقرير الفضيحة

الفشل الإسرائيلي والتقرير الفضيحة

إياد القرا
لعبة كلام أم لعبة ردع؟!

لعبة كلام أم لعبة ردع؟!

د.يوسف رزقة