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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس المحتلتيْن

الأحد 05 مارس 2017 08:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الاحد، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين من عدة مناطق بالضفة المحتلة.

وأفاد جيش الاحتلال ان قواته اقتحمت عدة منازل بالضفة واعتقلت 10 مواطنين .

وأعلن الاحتلال اعتقال أربعة مواطنين في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، ومواطن في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وذكر أنه اعتقل مواطنًا في بلدة حوسان غرب بيت لحم، ومواطنًا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وناشطًا في حماس ببلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، ومواطنًا في السواحرة قضاء القدس، وآخرًا من بلدة العيزرية شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الشاعر محمد كريم عياد، عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الأسير المحرر صبري إبراهيم صبري عوض (23 عامًا) بعد اقتحام منزله وتفتيشه ونقله إلى مستوطنة "عتصيون".

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال أربعة شبّان هم: حسام محمد الشيخ (26 عامًا)، ومراد محمود الشيخ (19 عامًا)، وحمزة عبد الله الشيخ (21 عامًا)، وحسين محمود عمرو الشيخ (20 عامًا)، بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الشاب عمر عصافرة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

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