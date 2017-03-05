5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الخامس من مارس خمسة أسرى من الضفة والقدس والداخل المحتل يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة رام الله الأسير القيادي عبد الله غالب عبد الله البرغوثي (43 عامًا) المعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة التخطيط لتنفيذ عدة عمليات بارزة منها عملية "سبارو" وعملية الجامعة العبرية، ومقهى "مومنت"، والنادي الليلي في مستوطنة "ريشون لتسيون" قرب "تل أبيب" وقتل فيها نحو 35 صهيوني وجرح 3700 آخرين.

يعتبر البرغوثي خليفة يحيى عياش في إدارة العمليات الاستشهادية، حيث بلغ مجموع القتلى في العمليات من تنسيقه وتدبيره نحو 66 صهيوني وأكثر من 500 جريح، وحكم عليه بالسجن المؤبد 67 مرة، وهو أعلى حكم ضد أسير فلسطيني.

والأسير مازن محمود عمر القاضي (36 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا داخل سجون الاحتلال.

ومن القدس المحتلة الأسير مراد نظمي رزق العجلوني (36 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير عبد الله غالب عبد الله الجمل (44 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا داخل السجون.

والأسير زياد محمود عارف جبارين (50 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.