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السلطات المصرية تفتح معبر رفح 3 أيام في كلا الاتجاهين

الأحد 05 مارس 2017 08:17 ص بتوقيت القدس المحتلة

السلطات المصرية تفتح معبر رفح 3 أيام في كلا الاتجاهين

قناة الأقصى - غزة

أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني فتح معبر رفح البري هذا الأسبوع لمدة ثلاثة أيام بدءً من صباح اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة في تصريح مقتضب "إن السلطات المصرية أبلغتها بفتح المعبر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الاثنين وحتى الأربعاء، في كلا الاتجاهين".

ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم نشر كشوفات المسافرين المقرر سفرهم خلال الأيام الثلاثة بحسب المُسجلين في كشوفات الوزارة من فئات الحالات الإنسانية وحملة الجوازات المصرية والتنسيقات، وذلك في وقت لاحق عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

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