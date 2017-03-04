مَدْرسة تربح 24 مليون دولار من الاستثمار بسناب شات

قناة الأقصى - وكالات

بعثت إدارة مدرسة سانت فرانسيس الثانوية بمنطقة "سيليكون فالي" بولاية كاليفورنيا الأميركية بخطاب غير عادي هذا الأسبوع لآباء التلاميذ تبلغهم فيه بأن أرباح المدرسة من استثمارها 150 ألف دولار في تطبيق "سناب شات" قد بلغت 24 مليونا على الأقل.

وأوضح مدير المدرسة سايمون شيو في رسالة أن والد أحد التلاميذ وهو باري إيغرس أقنع إدارة المدرسة الخاصة قبل خمسة أعوام بالاستثمار في سناب شات بعد أن لاحظ أن أبناءه أصبحوا مهووسين بخدمة اختفاء الصور بالتطبيق.

فبعد أن اقتنع إيغرس بأن سناب شات واعدة في مجال الاستثمار، قرر أن يشتري هو وأحد شركائه أسهما فيها بمبلغ خمسمئة ألف دولار، وأن يُشرك مدرسة أبنائه بـ 15 ألفا.

وبلغ عدد أسهم المدرسة 2.1 مليون باعت ثلثيها الخميس الماضي مقابل 17 دولارا للسهم الواحد، وبلغ صافي عائداتها من عملية البيع 24 مليونا، بينما بلغت قيمة أسهمها التي لم تبعها بعد 18.5 مليونا.

وقررت المدرسة بعد هذه الثروة التي هبطت عليها أن تعزز برنامج مساعداتها لطلابها الفقراء، علما بأن الرسوم الدراسية تبلغ حاليا 17370 دولارا في السنة.

وكانت قيمة أسهم سناب شات قد ارتفعت بنسبة 44% لدى أول عملية لعرض جزء منها للبيع الخميس، كما سجلت زيادة أخرى بنسبة 8% أمس. وبلغت عائدات أيغرس وشريكه أربعة مليارات دولار.

وأشار إيغرس إلى أنه كان قد جاء لمنزله بأحد الأيام ليجد أن ابنته ناتالي وأصدقاءها داخل المطبخ وأنهم جميعا كانوا مستغرقين تماما مع هواتفهم، وسألهم: ماذا تفعلون؟ ورفعت ابنته رأسها لتجيبه "أبي، هل رأيت هذا التطبيق؟ اسمه سناب شات".