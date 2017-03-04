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ولا حتى تكنولوجيًّا

يعلون: لا يوجد حلّ نهائي للأنفاق

السبت 04 مارس 2017 01:22 م بتوقيت القدس المحتلة

يعلون: لا يوجد حلّ نهائي للأنفاق

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال موشيه يعلون وزير الحرب الصهيوني السابق، إن الأنفاق لا يوجد لها حلّ نهائي حتى على صعيد الحلول التكنولوجية.

وأضاف يعلون خلال ندوة سياسية في "تل أبيب" المحتلة، السبت، أن قيادة الجيش الصهيوني تلقت 400 مقترح لحل قضية الأنفاق لكنها جميعا لم تكن تملك حلا كاملا.

وزعم أن الحرب على غزة عام 2014، حققت إنجازات ووجهت ضربات قوية لحركة حماس "لكن هناك أشياء ليس لها حل مثل الأنفاق".

ونقل موقع القناة العبرية العاشرة عن يعلون قوله: "إن المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب كان يريد إلحاق الضرر بي وبرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال تسريب أخبار غير دقيقة لوسائل الإعلام".

ووجه انتقادات حادة لبعض الوزراء في الكابنيت آنذاك والذين قال عنهم أنهم كانوا يريدون أن يجمعوا اللايكات عبر الفيسبوك للقضاء على حماس ونحن في الميدان نخسر مزيد من الضحايا".

وأشار يعلون إلى أن تقرير مراقب الدولة تحدث فقط عن الأنفاق وكأنها التهديد الوحيد وتجاهل 4000 صاروخ أُطلقت وتعامل معها الجيش، وفق قوله.

إلى ذلك، أعلن يعلون عن نيته تأسيس حزب سياسي جديد في الكيان، والترشح للانتخابات العامة القادمة والمنافسة على رئاسة وزراء حكومة الاحتلال.

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