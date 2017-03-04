صحيفة: ازدياد تأييد الطلبة الفلسطينيين لدولة من البحر للنهر

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا يتحدث عن زيادة التأييد وسط الطلاب الفلسطينيين من أجل دولة فلسطينية من البحر إلى النهر بدلا عن حل الدولتين، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي أن إدارته ليست ملزمة بهذا الحل لما أسماه "الصراع" الصهيوني الفلسطيني.

وأوردت الصحيفة -في تقريرها الذي كتبته عن طلاب جامعة بيرزيت، وهي الجامعة الأولى في الضفة المحتلة من حيث عدد الطلاب وازدهار النشاط السياسي- قائلة إنه ومع اقتراب انتخابات اتحاد الطلاب في أبريل/نيسان المقبل اشتدت الحملة الانتخابية بملصقاتها ومعارضها.

وأشارت إلى أن أحد معارض الملصقات أبرز خريطة لفلسطين في فترة الانتداب البريطاني بجوار صورة لقطع من رغيف الخبز مجموعة مع بعضها البعض على هيئة قنبلة زمنية وكتب تحتها بيت من إحدى قصائد محمود درويش يقول "حذار حذار من جوعي ومن غضبي".

وذكرت أن استطلاعا للرأي نُشرت نتائجه الشهر المنصرم أظهر انخفاضا للتأييد لحل الدولتين وسط عموم الفلسطينيين من 51% في يونيو/حزيران 2016 إلى 44% الشهر الماضي، وقالت إن التأييد لهذا الخيار وسط طلاب الجامعة (21-18 عاما) الذين أطلقت عليهم جيل أوسلو أقل من ذلك بكثير.

وذكر كثير من الطلاب للصحيفة أنهم فقدوا الأمل في الحل السلمي، وأصبح أملهم الوحيد يكمن في صراع مفتوح مع الكيان وفي حل الدولة الواحدة الذي يتساوى جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات، ونقلت عن واحدة من الطالبات اسمها وعد قولها إنهم لن يساوموا بفلسطين من أجل دولتين.

وأوضح التقرير أن وقوف إدارة ترمب مع الكيان بقوة لم يسفر إلا عن تعزيز وجهات النظر الفلسطينية القائلة إن حكومة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن تخطو أي خطوة نحو التسوية إلا إذا أُجبرت عليها بالقوة.