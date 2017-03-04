  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

قمر صناعي لناسا يتفادى اصطداما "كارثيا"

السبت 04 مارس 2017 09:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

قمر صناعي لناسا يتفادى اصطداما "كارثيا"

قناة الأقصى - وكالات

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، إن قمرا صناعيا علميا تابعا لها يدور حول كوكب المريخ، اضطر للقيام بمناورة نادرة لتحاشي الاصطدام الأسبوع المقبل، بأحد القمرين الصغيرين للكوكب الأحمر.

وأضافت ناسا في بيان لها أن زيادة السرعة كانت ضرورية لتغيير مدار "مافن" بعض الشيء وإبعاد القمر الصناعي عن فوبوس وهو أحد قمري المريخ.

ولو لم يحدث هذا التغيير لوصل القمر الصناعي مافن والقمر الصغير إلى نفس النقطة في الفضاء بفارق زمني سبع ثوان فقط الاثنين الموافق السادس من مارس.

وقالت ناسا إن تغيير مسار مافن جعل الفارق الزمني بينهما يتراوح بين دقيقتين ودقيقتين ونصف الدقيقة.

ويسير مافن في مدار بيضاوي يتقاطع بانتظام مع مسارات أقمار صناعية علمية أخرى ومدار فوبوس الذي يدور بسرعة 9656 كيلومترا حول سطح المريخ، ليصبح بذلك أقرب قمر من أي كوكب آخر معروف بالمجموعة الشمسية.

وبناء على ذلك يدور فوبوس حول المريخ ثلاث مرات في اليوم.

ووصل مافن إلى المريخ في سبتمبر 2014.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

تأجيل التصويت على مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"
download

فتح معبر رفح غدًا لمغادرة وفد "عين السخنة"
مواجهات حاجز بيت ايل مسيرة انتفاضة

أجهزة السلطة تقمع مسيرة طلابية متوجهة لمستوطنة "بيت ايل"

غوغل تبتكر روبوتا "يثير الكوابيس"

المعارضة الصهيونية تطلب تحقيقا .. ونتنياهو يرد: "الكابنيت" علِم بتهديد الأنفاق

الأخبار الرئيسية

منذ 39 دقيقة

اعتقالات ومداهمات ليلية في الضفة والقدس
منذ ساعة

تأجيل التصويت على مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"
منذ 12 ساعة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
منذ 16 ساعة

الاحتلال يستهدف منازل المواطنين شرق خانيونس
منذ 17 ساعة

إصابة صحفي برصاص الاحتلال في قلقيلية
منذ الأمس

لماذا لم يرد الاحتلال على الصاروخ المُطلق نحوه ؟!

مقالات

تضحيات شعب أم أحزاب؟

تضحيات شعب أم أحزاب؟

د. عصام شاور
الفشل الإسرائيلي والتقرير الفضيحة

الفشل الإسرائيلي والتقرير الفضيحة

إياد القرا
لعبة كلام أم لعبة ردع؟!

لعبة كلام أم لعبة ردع؟!

د.يوسف رزقة
جنود (إسرائيليون) قتلى في خان يونس

جنود (إسرائيليون) قتلى في خان يونس

د. فايز ابو شمالة