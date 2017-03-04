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واندلاع مواجهات بمناطق مختلفة

اعتقالات ومداهمات ليلية في الضفة والقدس

السبت 04 مارس 2017 09:24 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات ومداهمات ليلية في الضفة والقدس

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيونية، الليلة الماضية وفجر السبت، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ماهر سرحان بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة سلوان جنوب المدينة، بينما داهمت القوات منازل المواطنين بضاحية السلام في حي شعفاط، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعود أبو صاع من بلدة دير الغصون بطولكرم، وهو طالب في جامعة بيرزيت، في حين داهم الاحتلال بلدة دير نظام شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب شاكر التميمي.

كما اقتحمت قوة احتلالية قرية قراوة بني زيد شمال رام الله، وسلمت الأسيرين المحررين مهدي ومحمود سنيف بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مركز المدينة وداهمت عدة مناطق فيها، حيث اندلعت مواجهاتٌ بين الشبان وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة قريوت جنوب نابلس، وتواجدت في الحارة الغربية، وهددت المواطنين بمعاقبتهم في حالة عدم إنزال الاعلام الفلسطينية عن أعمدة الانارة.

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