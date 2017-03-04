تأجيل التصويت على مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، أن الكنيست الصهيوني قرر تأجيل التصويت يوم الأحد المقبل على مشروع ضم مستوطنة معاليه أدوميم للكيان.

وحسب موقع الصحيفة، فإن أعضاء الكنيست يوآف كيس وبتسلئيل سومريتش قررا تأجيل تقديم مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية التي ستنعقد يوم الأحد المقبل بناءً على طلب من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وأشار الموقع إلى أنه تقرر إعادة عرض مشروع القانون خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعمل نتنياهو على تأجيل مشروع القانون خوفا من الإضرار بالعلاقات الجيدة مع الإدارة الأميركية الجديدة.