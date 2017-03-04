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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء

السبت 04 مارس 2017 08:35 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء

قناة الأقصى – غزة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم الاحد، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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