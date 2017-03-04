مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدتي حزما وعناتا في القدس المحتلة والمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي حزما وعناتا شمال شرق القدس المحتلة مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في شارع عمان أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وأفادت مصادر محلية أن وحدة من سلطة الآثار الصهيونية اقتحمت المنطقة الأثرية في المدينة بحماية قوات الاحتلال.

وفي رام الله سلمت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين مهدي ومحمود سنيف من قراوة بني زيد بلاغين لمقابلة مخابراتها.