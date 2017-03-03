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أحدهم بحالة الخطر

بالصور : إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

الجمعة 03 مارس 2017 09:33 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

أصيب مساء اليوم الجمعة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع أحدهم بحالة الخطر الشديد برصاصة متفجرة في البطن .

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشرة تجاه شابين بالقرب من السياج الفاصل بمنطقة " أرض الغول " في بيت لاهيا مما أدى إلى إصابة أحدهما بجراح خطيرة فيما وصفت جراح الآخر بالمتوسطة .

وأوضح " أن قوات الاحتلال منعت لمدة ساعة كاملة انتشال المصابين واطلقت النار صوب سيارات الإسعاف التي حاولت الاقتراب لنقلهما "، مشيرا أن أحد المصابين تلقى رصاصة متفجرة في منطقة البطن، مما أدى إلى خروج أحشائه، وتم نقله إلى المستشفى الاندونيسي للعلاج .

وعصر اليوم الجمعة أصيب فتى " 17 عاما " بجراح وصفت بالمتوسطة برصاصة من قناص صهيوني بالقرب من السياج الفاصل شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

واضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال ألقت قنابل الغاز السام تجاه تجمع للشبان قرب السياج الفاصل مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق .

وفي ذات السياق افاد مراسلنا في مدينة غزة أن قوات الاحتلال فتحت نيران اسلحتها على تجمع للشبان قرب السياج الفاصل أم مموقع " نال عوز " شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات .

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
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