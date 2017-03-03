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محكمة الاحتلال ترفض هدم منازل قتلة أبو خضير

الجمعة 03 مارس 2017 01:02 م بتوقيت القدس المحتلة

محكمة الاحتلال ترفض هدم منازل قتلة أبو خضير

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

رفضت ما تسمى بمحكمة العدل العليا الصهيونية التماسا تقدمت به عائلة الفتى محمد أبو خضير يطالب بهدم منازل "الإرهابيين اليهود" الذين اختطفوا وأحرقوا ابنهم حيا عام 2014.

وجاء رفض الالتماس بناءً على تقدير المحكمة، بأن الردع في هذا الحكم غير وارد، "كون الإرهاب في الوسط اليهودي ليس متفشيا كما هو في الجانب الفلسطيني"..

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية، فإن الرد الرسمي للسلطات أمام المحكمة العليا الصهيونية أكد أنها سوف تبحث موضوع هدم منازل عائلات الإرهابيين اليهود، في حال "ازدادت هذه العمليات".

والطفل محمد أبو خضير من حي شعفاط بالقدس، خطف وعذب وأحرق وهو على قيد الحياة على أيدي مستوطنين يوم 2 تموز/يوليو 2014، وقد عثر على جثته في أحراش دير ياسين.

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