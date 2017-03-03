الاحتلال يحتجز طفلا ويستولي على أموال في دورا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



استولت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال فجر الجمعة على مبلغ مالي عقب اقتحامها أحد المنازل في مدينة دورا جنوب الخليل، فيما احتجزت طفلا لساعات قبل أن تفرج عنه.

وأوضحت مصادرنا أنّ قوّة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت منزل المواطن ناصر نصار في منطقة كنار بالمدينة، وفتّشته بشكل واسع، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تصادر مبالغ مالية متواضعة، مدّعية أنّها من حركة حماس.

وسلّمت القوّة العسكرية عائلة نصار قرارا عسكريا بأنّ ما جرى مصادرته هي أموال تدعم الارهاب، حسبما نصّ القرار، فيما أوضحت العائلة أنّ المبالغ لا تتعدى المئتي شيقل كانت موجودة في بطاقات هويات أصحاب المنزل التي دقق في أرقامها جنود الاحتلال.

واحتجزت ذات القوة الطفل أحمد عمر سلهوب في ذات المنطقة لساعات، قبل أن تعود للانسحاب.

وادّعى جيش الاحتلال في بيان له أنّ جيشه صادر مبالغ مالية تدعم أنشطة وصفها بالارهابية بعد اقتحامه لمدينة دورا