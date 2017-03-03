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جوجل تبدأ في طرح مساعدها الرقمي الذكي

الجمعة 03 مارس 2017 08:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

جوجل تبدأ في طرح مساعدها الرقمي الذكي

قناة الأقصى - غزة 
 

أعلنت جوجل، عن بدء طرح مساعدها الرقمي الذكي، “جوجل أسيستنت” Google Assistant، للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، بعد أن كان مقتصرًا على هواتف “بكسل” التي توفرها الشركة.

وقالت جوجل، عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع يوتيوب، أن مساعدها الرقمي الذكي سيتوافر بداية من الخميس على الهواتف الذكية “المؤهلة”، دون أن توضح مواصفات هذه الهواتف المؤهلة أو تعطي قائمة بها.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي، أن المساعد سيتوافر بشكل مبدئي على الهواتف الذكية العاملة بإصداري 7.0 نوجا و6.0 مارشيملو من نظام أندرويد، وللمستخدمين المتحدثين باللغة الإنجليزية.

وسيحصل مستخدمو الهواتف الذكية المؤهلة من المتحدثين بالإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية أولا على المساعد الرقمي الذكي، ثم المستخدمين في المملكة المتحدة واستراليا وكندا، ثم المتحدثين بالألمانية في ألمانيا لاحقا، وذلك ضمن خطة جوجل لطرح المساعد للهواتف التي وصفتها بـ”المؤهلة” حول العالم بدعم لأكثر من لغة.

ولن يتوافر المساعد في شكل تطبيق خاص، ولكن في شكل تحديث لحزمة “خدمات جوجل بلاي” Google Play Services، وهو المساعد الذي سيطور من الأوامر الصوتية في هواتف أندرويد لتقدم خصائص أكثر ذكاءا تساعد المستخدمين في مهامهم اليومية.

وترى جوجل أن المساعد الجديد سيصل خلال الفترة القليلة القادمة إلى مئات الملايين من نظام أندرويد، وهو النظام الذي كان قد استحوذ على نسبة تقدر بنحو 85% من سوق الهواتف الذكية العالمي العام الماضي، حسب شركة آي دي سي لأبحاث السوق.

وتحاول جوجل استغلال العدد الكبير لمستخدمي نظام أندرويد للمنافسة بقوة في سوق المساعدات الرقمية الذكية، خاصة مع دخول شركة مثل أمازون لهذا السوق بمساعدها أليكسا، وعزم سامسونج على دخولها، وهو السوق المتواجد فيه مساعدات مثل سيري الذي تطوره شركة آبل، وكورتانا الذي تطوره شركة مايكروسوفت.

يذكر أن إل جي كانت قد أطلقت هاتفها الذكي عالي المواصفات الجديد إل جي 6 الشهر الماضي، وهو الهاتف الذي وصفته بأنه أول هاتف ذكي من خارج سلسلة جوجل بكسل الذي يأتي بمساعد الشركة الأمريكية الرقمي الذكي الجديد.

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