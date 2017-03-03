"حماس" تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام برفح

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الخميس، وقفةً تضامنيةً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وسط ميدان الشهداء برفح جنوب قطاع غزة.

ورفع المشاركون بالوقفة، التي شارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية والعشرات من أبناء رفح، لافتات كُتب على بعضها: "لن تروا النور قبل أن يراه أسرانا" في إشارة لجنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة، "الحرية للأسير البطل محمد القيق"، "أسرانا.. الحرية موعدنا"، "لا بد للقيد أن ينكسر"، "الحرية للأسير مروان البرغوثي".

وقال القيادي في حركة حماس، وعضو كتلتها البرلمانية، يونس الأسطل: "المقاومة الفلسطينية تمكنت في العدوان الأخير على غزة من أسر مزيد من الجنود، ولا شك أن هذه الملف يتحرك، وإن ببطء، لكن لا مفر للاحتلال من صفقة جديدة إلا إليها، ونحن متفائلون بانتزاع الأسرى الفلسطينيين من براثن الاحتلال الإسرائيلي قريبًا".

وأضاف الأسطل: "هذه الوقفة جاءت لترسل رسالة إصرار على أنه لا حل مع هذا الاحتلال إلا بالمقاومة، بكافة أشكالها، شعبية، وعسكرية؛ وتؤكد كذلك على وحدة شعبنا وراء قضيته خاصة قضيتي الأسرى والأقصى".

وأكد أن "حماس" "تمضي في الإعداد والتدريب والتصنيع، وامتلاك أسباب القوة وتطويرها، بحيث نفاجئ الاحتلال في كل مرة، بجديد، لم يخطر على باله، كما ظهر في الحروب، منبها إلى أن الوقفة تأتي أيضاً من أجل أن يبعثوا برسالة للاحتلال والدنيا ولأسرانا، أن "الشعب الفلسطيني بكل أطيافه مُصِر على المضي في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، حتى يأتي اليوم الذي نكنسه كما كُنس المحتلون من قبله".

وأضاف الأسطل: "الاحتلال يعيش في رعب، يدّعي قبل أيام أن صواريخ أطلقت، وأطلق صافرات الإنذار، ثم يتراجع، حتى لا يرد وينجر لمجابهة مع المقاومة، الرسالة وصلته من الفصائل بما فيها كتائب القسام، على لسان الناطق باسمها أبو عبيدة".

بدوره، قال تيسير أبو خضرة في كلمة القوى الوطنية والإسلامية: "يجب دعم قضية الأسرى، والعمل على تحريرهم؛ وإن ذلك لن يتم إلا عبر العمل الوطني المنظم المشترك".

وأكد أن شرط تحقيق شعبنا لأي إنجاز وطني، خاصة بملف الأسرى، يكمن في إنهاء الانقسام الكارثي الذي يمزق أجسادنا، وينخر عظامنا.

وبين أبو خضرة، أنه يجب إيجاد صيغة استراتيجية تضع الإنسان الفلسطيني ومصالحه هدفًا وغاية وليس وسيلة، وجميع العوامل لتعزيز صمود جماهير شعبنا في الميادين كافة، ومناحي الحياة المعيشية، دون تمييز ومحاباة، لتحفيزه في الاندماج في العملية النضالية، وتحصينه من جميع عوامل الإحباط أو الهجرة خارج الوطن.