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كاميرا تقرأ معدل نبضات القلب دون الاتصال بالجسد

الجمعة 03 مارس 2017 07:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

كاميرا تقرأ معدل نبضات القلب دون الاتصال بالجسد

كشفت شركة "باناسونيك" اليابانية عن كاميرا جديدة يمكنها قراءة معدل ضربات القلب بدقة، عبر تحليل الصور التي تلتقطها.

وأوضحت الشركة أنها اعتمدت على تقنية (Contactless Vital Sensing)، مؤكدة أن هذه التقنية تقرأ معدل ضربات القلب للأشخاص عبر تحليل صورة الوجه بكاميرا الفيديو دون أي اتصال جسدي، وذلك وفق ما ذكره موقع (digitaltrends) الخاص بالتكنولوجيا.

كما أشارت الشركة إلى أن التقنية الجديدة ترصد أيضاً معدل التوتر والإجهاد لدى الرياضيين عبر تحليل صور الفيديو التي تلتقطها الكاميرا.

وتوقعت "باناسونيك" طرح الكاميرا الجديدة للأسواق في 2018، مشيرة إلى أن التقنية الجديدة يمكن أن تعمل على أنواع مختلفة من الكاميرات بما في ذلك كاميرات الويب.

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