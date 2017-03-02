لماذا لم يرد الاحتلال على الصاروخ المُطلق نحوه ليلة أمس ؟!

قناة الأقصى - غزة



قال وزير الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان ردًا على عدم مهاجمة الاحتلال قطاع غزة بعد سقوط صاروخ في ساحل عسقلان المحتلة الليلة الماضية: إنه لا ينبغي تعويد حركة حماس على أسلوب رد روتيني، وفق وصفه.

وأضاف ليبرمان في لقاء صحفي بعد ظهر اليوم الخميس: "نحن غير ملزمين بالتصرف وفقاً لما تتوقعه حماس ولا يجب تعويدهم على أسلوب رد وتصرف ثابت، ونحن ندرس كل أمر، وهنالك قيادة بالجيش وتتحلى بالمسئولية، والاتزان، والجدية" على حد قوله.

وواصل تحريضه على المقاومة قائلا: إن "حماس تضخ ملايين الدولارات في مشاريع الأنفاق والصواريخ، موجهاً حديثه لسكان القطاع قائلاً بأنكم تعانون بسبب حماس".

ورداً على سؤال حول تقرير مراقب الدولة حول حرب غزة الأخيرة صيف 2014، قال إنه يتوجب النظر إلى الأمام وأن الانشغال كثيراً في هكذا مسألة يفرح حماس.

أما فيما يتعلق بتصريحاته السابقة حول ضرورة إنهاء حكم حماس وتصفية مسؤولها إسماعيل هنية، تهرب ليبرمان من الإجابة قائلاً إن حماس لا ترغب بتحويل غزة إلى سنغافورة وفقاً لتصريحات القيادي في الحركة محمود الزهار، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص غير مستعدين لتغيير البند المتعلق بتدمير "إسرائيل" في ميثاقهم.

وأضاف قائلاً:" نحن نتصرف على هذا الأساس، بحزم وبمسؤولية، وحماس تعلم ذلك، فحماس مرتدعة، وتعرف بأنها تخسر في كل مواجهة ومن وراء كل صاروخ يطلق، وحماس لا تطلق الصواريخ ولكن عليها أن تعرف بأننا نراها مسئولة عن الوضع بغزة" على حد قوله.

وأصيب 4 مواطنين في هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاع نهاية فبراير الماضي، غير أن كتائب القسام هددت بعدها بالرد على أي هجمات للاحتلال.