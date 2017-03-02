  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

ليبرمان يجيب

لماذا لم يرد الاحتلال على الصاروخ المُطلق نحوه ليلة أمس ؟!

الخميس 02 مارس 2017 07:33 م بتوقيت القدس المحتلة

لماذا لم يرد الاحتلال على الصاروخ المُطلق نحوه ليلة أمس ؟!

قناة الأقصى - غزة 
 

قال وزير الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان ردًا على عدم مهاجمة الاحتلال قطاع غزة بعد سقوط صاروخ في ساحل عسقلان المحتلة الليلة الماضية: إنه لا ينبغي تعويد حركة حماس على أسلوب رد روتيني، وفق وصفه.

وأضاف ليبرمان في لقاء صحفي بعد ظهر اليوم الخميس: "نحن غير ملزمين بالتصرف وفقاً لما تتوقعه حماس ولا يجب تعويدهم على أسلوب رد وتصرف ثابت، ونحن ندرس كل أمر، وهنالك قيادة بالجيش وتتحلى بالمسئولية، والاتزان، والجدية" على حد قوله.

وواصل تحريضه على المقاومة قائلا: إن "حماس تضخ ملايين الدولارات في مشاريع الأنفاق والصواريخ، موجهاً حديثه لسكان القطاع قائلاً بأنكم تعانون بسبب حماس".

ورداً على سؤال حول تقرير مراقب الدولة حول حرب غزة الأخيرة صيف 2014، قال إنه يتوجب النظر إلى الأمام وأن الانشغال كثيراً في هكذا مسألة يفرح حماس.

أما فيما يتعلق بتصريحاته السابقة حول ضرورة إنهاء حكم حماس وتصفية مسؤولها إسماعيل هنية، تهرب ليبرمان من الإجابة قائلاً إن حماس لا ترغب بتحويل غزة إلى سنغافورة وفقاً لتصريحات القيادي في الحركة محمود الزهار، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص غير مستعدين لتغيير البند المتعلق بتدمير "إسرائيل" في ميثاقهم.

وأضاف قائلاً:" نحن نتصرف على هذا الأساس، بحزم وبمسؤولية، وحماس تعلم ذلك، فحماس مرتدعة، وتعرف بأنها تخسر في كل مواجهة ومن وراء كل صاروخ يطلق، وحماس لا تطلق الصواريخ ولكن عليها أن تعرف بأننا نراها مسئولة عن الوضع بغزة" على حد قوله.

وأصيب 4 مواطنين في هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاع نهاية فبراير الماضي، غير أن كتائب القسام هددت بعدها بالرد على أي هجمات للاحتلال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (3)

الاحتلال يقصف مرصدا للمقاومة شمال القطاع
thumb (2)

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب جامعة أبو ديس بالقدس
thumb

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بالضفة
w855

الاحتلال يهدم 3 منازل في كفر قاسم بالداخل المحتل

الاحتلال يمدد اعتقال أسيرين مع قرار جوهري

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

الاحتلال يقصف مرصدا للمقاومة شمال القطاع
منذ 6 ساعات

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب جامعة أبو ديس بالقدس
منذ 12 ساعة

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بالضفة
منذ 8 ساعات

الاحتلال يهدم 3 منازل في كفر قاسم بالداخل المحتل
منذ 10 ساعات

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
منذ الأمس

دعم الصحفيين: 43 انتهاكاً صهيونياً و32 لأجهزة السلطة بحق الصحفيين في فبراير

مقالات

تضحيات شعب أم أحزاب؟

تضحيات شعب أم أحزاب؟

د. عصام شاور
الفشل الإسرائيلي والتقرير الفضيحة

الفشل الإسرائيلي والتقرير الفضيحة

إياد القرا
لعبة كلام أم لعبة ردع؟!

لعبة كلام أم لعبة ردع؟!

د.يوسف رزقة
جنود (إسرائيليون) قتلى في خان يونس

جنود (إسرائيليون) قتلى في خان يونس

د. فايز ابو شمالة