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إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب جامعة أبو ديس بالقدس

الخميس 02 مارس 2017 01:59 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب جامعة أبو ديس بالقدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

أصيب 11 مواطنا فلسطينيا اليوم الاثنين بجراح وبحالات اختناق خلال مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال بمحيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس، حيث أطلق الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، الذين رشقوا آلياته بالحجارة والعبوات الفارغة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع ستة إصابات بالرصاص المطاطي، وخمسة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

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