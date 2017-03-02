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الجامعة العبرية تعترف بشهادة التوجيهي الفلسطينية

الخميس 02 مارس 2017 10:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

الجامعة العبرية تعترف بشهادة التوجيهي الفلسطينية

قناة الأقصى - القدس المحتلة

قررت الجامعة العبرية في القدس الاعتراف بشهادة الثانوية الفلسطينية، التوجيهي، في القبول للجامعة، ولكن بشرط أن يكون معدل الطالب أعلى من 90، ويمكن قبوله لجزء من البرنامج التعليمي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاعتراف، للمرة الأولى من قبل جامعة صهيونية، إلى زيادة عدد الطلاب المقدسيين في الجامعة.

وعلم أن القبول في السنوات القادمة بموجب علامات التوجيهي ستكون كتجربة، تقوم الجامعة في نهايتها بفحص معطيات الطلاب، وتقرر بشأن استمرار الاعتراف بالعلامات.

يذكر أنه حتى اليوم كانت شهادة التوجيهي شرطا للقبول لسنة تحضيرية للدراسة الجامعية، أو كشرط للقبول إلى جانب علامة عالية في امتحان 'البسيخومتري'، دون أن يتم السماح بقبول طلاب ذوي معدلات عالية في التوجيهي.

وكانت الجامعة العبرية قد بدأت العمل، قبل سنتين، بقبول طلاب فلسطينيين حملة شهادة التوجيهي لسنة تحضيرية. وفي العام الماضي أنهى السنة التحضيرية 67 طالبا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس' اليوم، الخميس، فإن الجامعة العبرية تلقت توجهات في العام الماضي لقبول طلاب بناء على علامات التوجيهي. وفي السنة الدراسية الحالية قبلت عددا من الطلاب في أعقاب تقديم اعتراضات.

وجاء أن القرار بالاعتراف بعلامات التوجيهي جاء في أعقاب دراسة أجرتها الجامعة، واعتمدت على نشر علامات التوجيهي في موقع وزارة التعليم الفلسطينية. وفي أعقاب ذلك تقرر قبول طلاب ممن حصول على معدلات تزيد عن 90 وفي جزء من البرامج التعليمية.

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