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459 شهيدا فلسطينيا استشهدوا بسجون سورية

الخميس 02 مارس 2017 10:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

459 شهيدا فلسطينيا استشهدوا بسجون سورية

قناة لاالأقصى -دمشق

وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية (459) حالة موت تحت التعذيب للاجئين فلسطينيين في سورية، وذلك بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة في سجون النظام السوري.

وقالت المجموعة في بيانه لها إن أعداد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سجون النظام السوري قد تتجاوز العدد الموثق بكثير، حيث أنه ووفقاً لإحصائيات المجموعة فإن عدد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين المغيبين قسراً في سجون الأمن والمخابرات السورية قد وصل إلى (1169) معتقلاً بحسب المجموعة.

ولفتت إلى أن ذلك العدد الكبير يأتي وسط تخوفات على مصير المعتقلين في ظل تكتم النظام السوري على أماكن ومصير المعتقلين لديه.

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