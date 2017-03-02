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ويُغلق مطبعة ببيت لحم

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بالضفة

الخميس 02 مارس 2017 08:10 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطناً من أنحاء متفرقة بالضفة المحتلة.

ففي بيت لحم، اعتقلت كلا من، رامي الأحمر، وعلي أسعد، ونائل أبو عكر، وثلاثتهم من مخيم الدهيشة، إضافة إلى همام أحمد راضي (12 عاما)، من مخيم عايدة.

ومن مدينة الخليل المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، عمر المسالمة، وغازي فاروق، وعلي عارف سويطي، وأنس الزغير.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فارس صلاح، من مخيم الفارعة، بمدينة طوباس، والأسير المحرر محمد معلا، من بيتا، بنابلس، وعبد وحيد، من حزما، بالقدس

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مطبعة خلال مداهمتها لمخيم الدهيشة في بيت لحم، بزعم أنها تطبع مواداً تحريضية.

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