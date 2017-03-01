دعم الصحفيين: 43 انتهاكاً صهيونياً و32 لأجهزة السلطة بحق الصحفيين في فبراير

قناة الأقصى - غزة

أدانت لجنة دعم الصحفيين اليوم الأربعاء، استمرار وتصاعد سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، مطالبةً بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الصحفي محمد القيق بعد تدهور وضعه الصحي، والافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بحجج وذرائع واهية.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين في تقرير الانتهاكات الشهري، خلال شهر شباط / فبراير2017، أن الانتهاكات بلغ عددها (43) انتهاكاً صهيونياً فيما وثقت اللجنة (32) انتهاكاً لأجهزة السلطة بحق الصحفيين أبرزها اعتقال وتعذيب الصحفي سامي الساعي.

وعبرت اللجنة، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات الصهيونية لحقوق الصحفيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، ووقف التلاعب بحرية الصحفيين المعتقلين من خلال الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال وتكرار تجديد الاعتقال الإداري عدة مرات للصحفيين المعتقلين دون تهمة تذكر.

وأوضحت اللجنة أنها وثقت خلال تقريرها لشهر شباط / فبراير المنصرم أكثر من 11 انتهاكاً بحق الصحفي محمد القيق والمضايقات الصهيونية التي تعرض لها داخل زنازين الاحتلال بعد اعتقاله في منتصف شهر يناير الماضي، ومن بين تلك الانتهاكات نقله 3 مرات من مركز التحقيق لسجن "هداريم" ولعزله في سجن الجلمة انفرادياً، ومنع محاميه وذويه من زيارته لأكثر من مرة، وإصدار قرار بتمديد اعتقاله والذي بالفعل تم تأجيل جلسة محاكمته، وتثبيت الاعتقال الإداري له، وخوضه إضراباً عن الطعام بعد قرار اعتقاله إدارياً.

ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري، أكثر من(5) حالات اعتقال للصحفيين وهم (صالح الزغاري من القدس والحكم عليه بالسجن الفعلي 8 أشهر، همام حنتش من الخليل، محمود عصيدة من نابلس، عبد الله شتات من سلفيت، محمد رواشدة من رام الله).

في حين احتجزت قوات الاحتلال (3) صحفيين من طاقم تلفزيون فلسطين، من نابلس وهم ( بكر عبد الحق، سامح دروزة ومروان الشافعي).

كما ثبتت محكمة الاحتلال الصهيونية أيضاً الاعتقال الاداري للصحفيين وعددهم(2) وهما محمد القيق وهمام حنتش.

وسجلت اللجنة أكثر من(6) حالات اعتداء واصابة مباشرة استهدفت كل من الصحفي (نضال اشتية من قلقيلية، ايمن النوباني من قلقيلية، أحمد زيادة من نابلس، زاهر أبو حسين من نابلس، خالد بشناق من جنين، وعماد اسعيد من الخليل).

وبشأن حملة المداهمات والاقتحامات والتفتيش سجل التقرير(4) حالات من بينهم مطبعتان وهما مطبعة" انفينيتي" في الخليل، ومطبعة" دوزان" في بيت لحم، كما داهمت منزل الصحفي عبد الله شتات، من سلفيت، ومنزل الصحفي همام حنتش من الخليل.

ورصد التقرير(5) حالات منع من التغطية وأداء المهام لعدد من الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، فيما صادرت كاميرات ومعدات صحافية وبطاقات شخصية وصحافية لعدد(6)، من بينهم أربعة في نابلس، واثنان في الخليل ورام الله.

وبشأن حملة اغلاق وتعطيل حسابات لصحفيين ومؤسسات اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت أكثر من حالة (1) عرف منهم الصحفية سوزان العويوي من الخليل.

وأكدت اللجنة خلال تقريرها لشهر شباط/ فبراير المنصرم، أن هذه الانتهاكات تأتي بحق الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، في وقت أصدرت فيه سلطات الاحتلال قرارا بتحويل الصحفي محمد القيق إلى الاعتقال الإداري ومن ثم تثبيت اعتقاله لمدة ستة أشهر، ما يشير بوضوح إلى تنوع وتعدد الاستهداف الذي تمارسه حكومة الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ووثقت اللجنة (32) انتهاكاً لأجهزة السلطة بحق الصحفيين في الضفة المحتلة، من بينهم (15) حالة تعذيب، ومضايقات وتعذيب داخل السجون من قبل مخابرات السلطة للصحفي سامي الساعي، ومنعه من الزيارة، و(4) حالات اعتقال واستدعاء، و(4) حالات تمديد اعتقال، والاجبار على دفع غرامية مالية لصحفييْن.