أجهزة السلطة تقمع مسيرة طلابية متوجهة لمستوطنة "بيت ايل"

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعترضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله ظهر اليوم، مسيرة طلابية كانت متجهةً نحو حاجز بيت إيل العسكري، نظمها مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، حيث أقدم عناصر الأمن على الاعتداء على منسق الكتلة الإسلامية في الجامعة الطالب ياسر أبو رميلة، فيما اعتقلت الطالب محمود منى.



وكان مجلس طلبة جامعة بيرزيت الذي تقوده الكتلة الإسلامية، قد أعلن عن تعليق أنشطة مجلس الطلبة والحركة الطلابية، تضامناً مع أسرى الجامعة في سجون الاحتلال، والتوجه نحو معسكر بيت إيل للاشتباك مع قوات الاحتلال.



ويأتي اعتداء الأجهزة الأمنية ظهر اليوم، بعد يوم واحد من توقيف جهاز المخابرات العامة، لرئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت أحمد العايش أمام مكان سكنه في مدينة رام الله مساء أمس، حيث قامت قوة من الجهاز باقتحام سكنه وتفتيشه ومصادرة مقتنيات شخصية به، وأوراقًا وكتبًا رسمية خاصة بمجلس طلبة الجامعة.