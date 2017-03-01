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6 شهداء و263 معتقلاً و45 عملية هدم خلال فبراير الماضي

الأربعاء 01 مارس 2017 03:25 م بتوقيت القدس المحتلة

6 شهداء و263 معتقلاً و45 عملية هدم خلال فبراير الماضي

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

وثق التقرير الشهري الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لشهر شباط من العام 2017، مجموعة من الجرائم التي نفذتها سلطات الاحتلال الصهيوني، وعصابات الارهاب من المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل ومقدساتهم وممتلكاتهم.

وبين التقرير أن 6 مواطنين استشهدوا، وأصيب 23 آخرون، واعتقل 263 خلال الشهر الماضي، ونفذ الاحتلال 45 عملية هدم، منها  29 في محافظة القدس، وسلم 110 إخطارات بوقف بناء وترحيل تركزت على التجمعات البدوية في محافظتي القدس وطوباس، ونفذ المستوطنون 17 هجمة على الفلسطينيين وممتلكاتهم أسفرت عن شهيد وإصابتين.

وأضاف التقرير أن الاحتلال اعتدى خلال الشهر المنصرم، الاعتداء على 1046 دونما من خلال ضمها والاستيلاء عليها وتجريفها ووضع اليد عليها، وإعلانها أراضي دولة،  وصادق على بناء 6090 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية العام، وتعهد بتشريع بناء 68 وحدة في "عوفرا" بدل 9 وحدات تم هدمها للمستوطنين.

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