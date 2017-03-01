بركة: لن نسمح بضرب السلم الأهلي بلبنان

قناة الأقصى - بيروت

شدد ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان على بركة، أن الحركة لن تسمح بضرب السلم الأهلي بلبنان، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها.

وأدان بركة في تصريحات صحفية، الاشتباكات المسلحة بين عناصر من حركة فتح ومجموعات الشباب المسلم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى أنها تخدم الاحتلال الصهيوني.

وأوضح أن حركة حماس بذلت جهوداً كبيرة مع الفصائل والقوى الفلسطينية، من أجل وقف الاشتباكات في المخيم، مشدداً على تمسك الحركة بالعمل الفلسطيني المشترك من أجل المحافظة على الوجود الفلسطيني وتعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية.

وأشار بركة إلى أن فشل القوة الأمنية السابقة والصراعات الداخلية أدت إلى فراغ في المخيم، مما سمح للعابثين بالأمن الاستفادة من الفراغ وتنفيذ مخططاتهم، مطالباً الجميع الالتزام بقرار القيادة السياسية الموحدة.

ودعا ممثل حماس إلى حوار فلسطيني لبناني شامل يتناول العلاقة من الجوانب كافة، وليس من الجانب الأمني فقط، وصولا إلى ورقة تفاهم فلسطينية لبنانية حول مجمل الوضع الفلسطيني في لبنان، مطالباً باستراتيجية فلسطينية_لبنانية لدعم حق العودة ودعم اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم في فلسطين.