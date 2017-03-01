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الجهاد ترفض إجراء الانتخابات البلدية دون توافق وطني

الأربعاء 01 مارس 2017 01:35 م بتوقيت القدس المحتلة

الجهاد ترفض إجراء الانتخابات البلدية دون توافق وطني

قناة الأقصى - غزة

رفضت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين إجراء الانتخابات البلدية دون توافق وطني.

وقال خالد البطش القيادي في الحركة، في تصريح صحفي مساء الأربعاء: "إن الاولوية هي لاستعادة الوحدة وترتيب البيت الداخلي وتحقيق المصالحة التزاما بالإجماع الوطني، بدلا من مراكمة الأزمات والتفرد في القرار الذي من شأنه تكريس الانقسام، في ظل تصاعد العداء الصهيوامريكي لحقوقنا وثوابتنا واتساع الاستيطان والتهويد والعدوان على شعبنا وارضنا ومقدساتنا".

وكانت حكومة الحمدالله قررت في جلستها، الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية بالضفة المحتلة في الثالث عشر من أيار/مايو المقبل وتأجيلها في غزة.

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