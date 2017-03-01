توثيق قتْل 3453 لاجئا و1169 معتقلا فلسطينيا في سوريا

قناة الأقصى - دمشق

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثيقها أسماء 3453 ضحية فلسطينية قضت بسبب الحرب في سورية، منذ عام 2012.

وتمكنت المجموعة الحقوقية من توثيق 1169 حالة اعتقال تعرض لها لاجئون فلسطينيون على أيدي الأفرع الأمنية السورية.

يذكر أن مجموعة العمل كانت قد نظمت بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني في لندن العديد من ورش العمل الحقوقية في كل من جنيف ولندن، بالإضافة إلى مشاركة المجموعة بمعارضها التوثيقية في عدد كبير من الفعاليات الدولية في كل من السويد وهولندا وتركيا والنمسا ولبنان وألمانيا.