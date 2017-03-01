  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

توثيق قتْل واعتقال 4622 لاجئا فلسطينيا في سوريا

الأربعاء 01 مارس 2017 12:43 م بتوقيت القدس المحتلة

توثيق قتْل واعتقال 4622 لاجئا فلسطينيا في سوريا

قناة الأقصى - دمشق

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثيقها أسماء 3453 ضحية فلسطينية قضت بسبب الحرب في سورية، منذ عام 2012.

وتمكنت المجموعة الحقوقية من توثيق 1169 حالة اعتقال تعرض لها لاجئون فلسطينيون على أيدي الأفرع الأمنية السورية.

يذكر أن مجموعة العمل كانت قد نظمت بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني في لندن العديد من ورش العمل الحقوقية في كل من جنيف ولندن، بالإضافة إلى مشاركة المجموعة بمعارضها التوثيقية في عدد كبير من الفعاليات الدولية في كل من السويد وهولندا وتركيا والنمسا ولبنان وألمانيا.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

مجموعة العمل: 89 لاجئا فلسطينيا أُعدموا ميدانيا بسوريا
1488180906

تعليم لاجئينا في سوريا يتدهور
thumb

حملة اعتقالات تطال 22 فلسطينيا بالضفة والقدس
w855 (6)

معرض بمؤتمر أسطنبول يوّثق معاناة فلسطينيي سوريا

الأخبار الرئيسية

منذ 7 دقائق

6 شهداء و263 معتقلاً و45 عملية هدم خلال فبراير الماضي
منذ ساعتين

عائلات الجنود الصهاينة الأسرى والقتلى بحرب غزة تبحث عن أجوبة
منذ 4 ساعات

جنود (إسرائيليون) قتلى في خان يونس
منذ 50 دقيقة

بركة: لن نسمح بضرب السلم الأهلي بلبنان
منذ 5 ساعات

المعارضة الصهيونية تطلب تحقيقا .. ونتنياهو يرد: "الكابنيت" علِم بتهديد الأنفاق
منذ 6 ساعات

حماس: المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا

مقالات

نتنياهو وتحريضه الغبي

نتنياهو وتحريضه الغبي

د. عصام شاور
صوتان

صوتان

د.يوسف رزقة
فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

إياد القرا
الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

غسان مصطفى الشامي