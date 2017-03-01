الاحتلال يمدد اعتقال أسيرين مع قرار جوهري

قناة الأقصى – القدس المحتلة

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للأسيرين خالد ماجد بدر من القدس، وزياد محمد نواجعة من الخليل، على أن يكون هذا التجديد هو الأخير لهما.

وأوضح المكتب أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير خالد بدر (23 عامًا) بتاريخ 8/3/2016، بعد اقتحام منزله في بلدة أبو ديس شرق القدس، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرّح، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن الأسير زياد نواجعة (26 عاما)، اعتقل أيضاً بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله وعاثت فيه فساداً، وذلك بتاريخ 11/9/2016 ، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وجددت له 3 مرات لمدة 4 أشهر.