  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يمدد اعتقال أسيرين مع قرار جوهري

الأربعاء 01 مارس 2017 11:23 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يمدد اعتقال أسيرين مع قرار جوهري

قناة الأقصى – القدس المحتلة

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للأسيرين خالد ماجد بدر من القدس، وزياد محمد نواجعة من الخليل، على أن يكون هذا التجديد هو الأخير لهما.

وأوضح المكتب أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير خالد بدر (23 عامًا) بتاريخ 8/3/2016، بعد اقتحام منزله في بلدة أبو ديس شرق القدس، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرّح، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن الأسير زياد نواجعة (26 عاما)، اعتقل أيضاً بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله وعاثت فيه فساداً، وذلك بتاريخ 11/9/2016 ، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وجددت له 3 مرات لمدة 4 أشهر.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
0ffca5964e781fb23875750bd14a2c12

الاحتلال يهدم مبنى سكنيا في القدس

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة
نتنياهو5

مراقب دولة الاحتلال: الجيش فشل في إعداد خطة لمحاربة الأنفاق

الاحتلال يثبّت الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد القيق 3 أشهر قابلة للتجديد

أسيران من الخليل يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

المعارضة الصهيونية تطلب تحقيقا .. ونتنياهو يرد: "الكابنيت" علِم بتهديد الأنفاق
منذ ساعة

جنود (إسرائيليون) قتلى في خان يونس
منذ 3 ساعات

حماس: المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا
منذ 3 ساعات

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة
منذ 19 ساعة

القسام: أي عدوان للاحتلال على غزة سيكون لنا كلمة فيه
منذ 19 ساعة

مراقب دولة الاحتلال: الجيش فشل في إعداد خطة لمحاربة الأنفاق

مقالات

نتنياهو وتحريضه الغبي

نتنياهو وتحريضه الغبي

د. عصام شاور
صوتان

صوتان

د.يوسف رزقة
فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

فلسطينيو الخارج وتصويب البوصلة

إياد القرا
الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

الكيان الصهيوني وقيادة حماس الجديدة

غسان مصطفى الشامي