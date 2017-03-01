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غوغل تبتكر روبوتا "يثير الكوابيس"

الأربعاء 01 مارس 2017 10:01 ص بتوقيت القدس المحتلة

غوغل تبتكر روبوتا "يثير الكوابيس"

قناة الأقصى - وكالات

كشفت "بوسطن دايناميكس" النقاب عن روبوت يصل طوله إلى 193 سنتيمترا هو أحد بنات أفكار الشركة التي تملكها غوغل والتي أذهلت العالم بابتكاراتها التكنولوجية المتطورة.

وأشارت صحيفة ديلي تلغراف إلى تسريب للقطات فيديو للروبوت "هاندل" في بداية فبراير/شباط الماضي قال عنه المدير التنفيذي للشركة مارك رايبرت إنه "روبوت مثير للكوابيس".

ومن مواصفات هذا الروبوت الذي يتحرك على عجلتين أنه يستطيع رفع صندوق يصل وزنه إلى 45 كيلوغراما والتزحلق على السلالم مثل المتزلج المحترف والقفز دون عناء على منصة بارتفاع 120 سنتيمترا.

ويستخدم هاندل الطاقة الكهربائية لتشغيل محركاته الكهربائية والهيدروليكية مع مدى يصل إلى نحو 24 كيلومترا ببطارية واحدة مشحونة.

ويعتبر أقل تعقيدا من غيره من الروبوتات حيث يستخدم نحو عشرة مفاصل متحركة فقط بنفس الديناميكيات ومبادئ التوازن والمناورة في الحركة.

وتتميز عجلتا الروبوت بالكفاءة والفاعلية على الأسطح المستوية، بينما تستطيع رجلاه الذهاب إلى أي مكان تقريبا، وبدمجهما معا يستطيع هاندل أن يضرب عصفورين بحجر واحد.

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