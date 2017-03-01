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بعد نشر تقرير "مراقب الدولة"

المعارضة تطلب تحقيقا .. ونتنياهو يرد: "الكابنيت" علِم بتهديد الأنفاق

الأربعاء 01 مارس 2017 09:42 ص بتوقيت القدس المحتلة

المعارضة تطلب تحقيقا .. ونتنياهو يرد: "الكابنيت" علِم بتهديد الأنفاق

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

طالبت المعارضة الصهيونية، من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو المثول أمام لجنة "الكنيست" خلال النقاش المقرر اجراؤه حول تقرير "مراقب الدولة" المتعلق بالحرب على قطاع غزة صيف عام 2014.

وقالت الإذاعة العبرية العامة إن "المعارضة قدمت طلبًا مذيلاً بتوقيع 40 نائبًا إلى رئيس الكنيست وفقا للأنظمة".

ودعا رئيس المعارضة، وزعيم حزب "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هيرتسوغ، نتنياهو للاستقالة فورا عقب صدور تقرير "مراقب الدولة" يوسف شابيرا بخصوص الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأوضح هرتسوغ أن التقرير كشف عن تقصير نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في أداء مهامهم أثناء حرب صيف 2014.

ورد نتنياهو على التقرير قائلا: إن تهديد الأنفاق تم عرضه وتداوله بالتفاصيل أمام المجلس الوزاري المصغر في 13 جلسة.

وأضاف أنه تمت مناقشة الأنفاق وتهديداتها ودراسة جميع السناريوهات الاستراتيجية والعملياتية، زاعما أنه العبر الجوهرية والحقيقية من حرب غزة 2014 استُخلصت، وجرى تطبيقها على أرض الواقع، إلا أن هذه العبر لا تظهر في تقرير المراقب.

ونشر مراقب الكيان الصهيوني، الثلاثاء، تقريره حول "إخفاقات" العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 وتضمن انتقادات شديدة لأداء للمستويين السياسي والعسكري.

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