الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، 12 مواطنا فلسطينيا في حملة مداهمات لمناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أسرى محررين من بيت لحم هم: يوسف اللحام، وليد البستنجي، إياد حبيب، عمر عزية، إضافة إلى المواطن نزار مصطفى النجار.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يزن ماهر شتا من بيتونيا بمدينة رام الله، والشاب مصعب حسن مرشود، ويحيى لطفي مرشود من مخيم بلاطة بنابلس على حاجز عسكري .

وأشارت المصادر أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين آخرين دون معرفة هويتهم من مناطق بيتونيا وعين يبرود ودورا.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش الصهيوني اعتقل 12 فلسطينيا بدعوى الاشتباه بتنفيذهم نشاطات ضد الكيان.